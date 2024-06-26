Спрос россиян на загородные дома резко вырос

За январь-май 2024 года спрос россиян на загородные дома и земельные участки под строительство в регионах страны увеличился примерно на 30%. Практически 70% жителей России хотят иметь в собственности загородную недвижимость, около 50% клиентов приобретают такой формат с целью постоянного проживания. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Марамакс» (есть у «Газеты.Ru»).

Такую тенденцию аналитики связали как с сезонным фактором, так и с переориентированием спроса россиян на загородное жилье с новостроек. В дальнейшем аналитики не исключили роста спроса на загородные дома, но с условием действия льготных программ по ипотеке, которые остаются основным драйвером продаж – на сделки со 100% оплатой приходится лишь 20%.

Россияне чаще ориентируются на бюджет примерно 8 млн руб. и выше при покупке загородного жилья – более бюджетных лотов на рынке нет, либо они существенно проигрывают по качественным характеристикам. Наиболее часто покупатели используют программу с государственной поддержкой (под 8%), на нее приходится 40% спроса. Семейная ипотека (под 6%) и программа для IT-специалистов (под 5%) занимают по 30%.

Среди наиболее важных характеристик при покупке загородного жилья россияне выделяют благоустройство коттеджного поселка, асфальтированные подъезды, коммуникации, освещение, собственная управляющая компания, наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха, возможность подключения к интернету, а также близость социальной и развлекательной инфраструктуры.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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