Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрос россиян на загородные дома резко вырос

«Марамакс»: в 2024 году спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%

close
100%
Shutterstock

За январь-май 2024 года спрос россиян на загородные дома и земельные участки под строительство в регионах страны увеличился примерно на 30%. Практически 70% жителей России хотят иметь в собственности загородную недвижимость, около 50% клиентов приобретают такой формат с целью постоянного проживания. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Марамакс» (есть у «Газеты.Ru»).

Такую тенденцию аналитики связали как с сезонным фактором, так и с переориентированием спроса россиян на загородное жилье с новостроек. В дальнейшем аналитики не исключили роста спроса на загородные дома, но с условием действия льготных программ по ипотеке, которые остаются основным драйвером продаж – на сделки со 100% оплатой приходится лишь 20%.

Россияне чаще ориентируются на бюджет примерно 8 млн руб. и выше при покупке загородного жилья – более бюджетных лотов на рынке нет, либо они существенно проигрывают по качественным характеристикам. Наиболее часто покупатели используют программу с государственной поддержкой (под 8%), на нее приходится 40% спроса. Семейная ипотека (под 6%) и программа для IT-специалистов (под 5%) занимают по 30%.

Среди наиболее важных характеристик при покупке загородного жилья россияне выделяют благоустройство коттеджного поселка, асфальтированные подъезды, коммуникации, освещение, собственная управляющая компания, наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха, возможность подключения к интернету, а также близость социальной и развлекательной инфраструктуры.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее россияне оценили возможность покупки квартиры без кредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами