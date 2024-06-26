Стало известно, как россиян могут удерживать от увольнения

Сохранять сотрудника в компании как можно дольше выгодно самому работодателю — так не нужно постоянно искать новые кадры, обучать и адаптировать их на новом месте. Удержать сотрудника можно материальными и нематериальными способами — например, повысить ему зарплату. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь интернет-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

«Для начала, чтобы понять, как удержать сотрудника, нужно определить, почему люди уходят. Среди причин — низкая оплата труда, нарушения трудового законодательства со стороны работодателя, профессиональное выгорание и напряженные отношения с коллегами, неподходящий график работы, нет возможностей для профессионального развития, отсутствует карьерный рост, неинтересные задачи и выгодное предложение от конкурентов», — перечислила эксперт.

По ее словам, компании могут удерживать сотрудника материальными методами:

*повысить зарплату, предложить доплаты и дополнительные дни отпуска;

*предложить перевод на другую должность;

*помочь с решением материальных проблем — выписать матпомощь, установить частичную компенсацию проезда, платы за детей в детский сад или кружки;

*предложить переобучение за счет компании;

*оформить полис ДМС.

Среди нематериальных способов:

*льготы, которых нет у конкурентов. Например, оборудованные места отдыха в офисе, новогодние подарки для детей, соревнования, путевки детям сотрудников в детские лагеря, корпоративные награды к праздникам, бесплатное обучение, повышение квалификации, участие в профильных конференциях, поездки в интересные командировки или удаленный формат работы.

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