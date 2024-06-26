Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как россиян могут удерживать от увольнения

Финансист Моргунова: россиян могут удержать на работе повышением зарплаты

close
100%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сохранять сотрудника в компании как можно дольше выгодно самому работодателю — так не нужно постоянно искать новые кадры, обучать и адаптировать их на новом месте. Удержать сотрудника можно материальными и нематериальными способами — например, повысить ему зарплату. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь интернет-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

«Для начала, чтобы понять, как удержать сотрудника, нужно определить, почему люди уходят. Среди причин — низкая оплата труда, нарушения трудового законодательства со стороны работодателя, профессиональное выгорание и напряженные отношения с коллегами, неподходящий график работы, нет возможностей для профессионального развития, отсутствует карьерный рост, неинтересные задачи и выгодное предложение от конкурентов», — перечислила эксперт.

По ее словам, компании могут удерживать сотрудника материальными методами:

*повысить зарплату, предложить доплаты и дополнительные дни отпуска;
*предложить перевод на другую должность;
*помочь с решением материальных проблем — выписать матпомощь, установить частичную компенсацию проезда, платы за детей в детский сад или кружки;
*предложить переобучение за счет компании;
*оформить полис ДМС.

Среди нематериальных способов:

*льготы, которых нет у конкурентов. Например, оборудованные места отдыха в офисе, новогодние подарки для детей, соревнования, путевки детям сотрудников в детские лагеря, корпоративные награды к праздникам, бесплатное обучение, повышение квалификации, участие в профильных конференциях, поездки в интересные командировки или удаленный формат работы.

По данным ЦБ, более 25% российских предприятий не смогли найти работников в 2023 году.

Ранее россиянам рассказали , как уволиться без отработки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами