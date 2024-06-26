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Россиянам рассказали, когда ЦБ приступит к снижению ключевой ставки

Аналитик Васильев: ЦБ снизит ключевую ставку до 10% к концу 2025 года

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки в середине следующего года и снизит ее к концу 2025-го до 10%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,8% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения инфляции к целевым 4% мы ожидаем только к концу 2025 года. При этом риски смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке», — отметил аналитик.

По его словам, проинфляционными факторами выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, геополитические риски и риски ослабления рубля, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках большого числа льготных программ.

Васильев сказал, что банки при установлении ставок по депозитам и кредитам ориентируются во многом на свои прогнозы по ключевой ставке, которые опираются на сигналы Банка России. Поэтому аналитик не исключил, что ставки по кредитам и вкладам могут начать снижаться раньше, чем ЦБ приступит к снижению ключевой ставки. Васильев добавил, что для этого необходимо устойчивое замедление темпов роста цен ближе к целевым 4%, и он ждет этого только в 2025 году при отсутствии новых инфляционных шоков.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% в декабре. Затем она четыре раза была сохранена на этом уровне, в том числе 7 июня.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.

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