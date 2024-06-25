Суд отменил национализацию завода на Урале

Верховный суд постановил отменить передачу государству в лице корпорации «Ростех» завода «Исеть», который принадлежал экс-депутату Малику Гайсину. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на адвоката Антона Демченко.

«В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса», — заявил Демченко.

Юрист отметил, что в ходе следствия была применена статья с обратной силой. Кроме того, суд выявил нарушения допущенные в сфере применения норм, которые регулировали статус депутата в период с 1996 по 2000 годы. Демченко отметил, что его подзащитный не нарушил никакой из этих норм.

В 2023 году суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест до 13 мая уральского бизнесмена Малика Гайсина, против которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

По предварительным данным, дело связано со срывом гособоронзаказа предприятием «Исеть», гендиректором которого он является.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.