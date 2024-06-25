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США опередили Китай и стали главным торговым партнером Индии

РИА: США по итогам апреля стали главным торговым партнером Индии, опередив КНР

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«Газета.Ru»

США по итогам апреля стали главным торговым партнером Индии, сместив Китай на второе место. Об этом сообщает РИА Новости после проведения анализа данных индийской таможни.

Китай был главным торговым партнером Индии в первом квартале 2024 года с товарооборотом на $29,5 миллиарда долларов. Но по итогам апреля все изменилось: несмотря на рост торговли с Индией до $38,6 млрд, стране не удалось удержать позиции, и Китай стал вторым.

На первом месте теперь США: с января их товарооборот с Индией достиг $39,2 млрд, это на 0,7% меньше прошлогоднего объема.

Исходя из анализа данных, причиной стал резкий рост поставок индийских товаров в США.

При этом Китай по-прежнему остается основным поставщиком Индии — импорт китайских товаров увеличился до $32,6 млрд. В то же время индийский экспорт в Китай рос медленнее.

До этого США объявили Кению своим основным союзником вне НАТО.

Ранее Южная Корея обогнала США по экспорту в Китай.

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