Правительство РФ сохранит нулевой НДС для гостиниц до 2030 года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что нулевая ставка НДС для гостиниц в России будет сохранена на период до 2030 года. Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале правительства.

«Договорились с [министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым] о том, чтобы продлить это (нулевой НДС для гостиниц. — «Газета.Ru») до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали», — пояснил Чернышенко.

Он подчеркнул, что туристическая отрасль является стимулом развития экономики регионов, местных производителей, а также предоставляет большое количество рабочих мест в туризме и смежных отраслях.

До этого в Минэкономразвития сообщали, что Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию.

Также РФ может приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.