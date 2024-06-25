Британия исключила из санкционных списков вице-президента «Алросы»

Заместителя гендиректора российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского исключили из санкционных списков в Британии. Об этом говорится в документе, который опубликовал Минфин Соединенного Королевства.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка <…>: Алексей Николаевич Филипповский», — указали в примечании к санкционному перечню.

В документе уточнили, что на заместителя гендиректора алмазодобывающей компании больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Во вторник, 25 июня, в Кремле прокомментировали введенные против России санкции ЕС.

Накануне совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.