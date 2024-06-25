США вытеснили с первого места по объему поставок в Китай

Южная Корея по итогам первых пяти месяцев стала основным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику КНР.

В январе — мае Южная Корея направила на китайский рынок товаров на $70,9 млрд. Объем экспорта Соединенных Штатов за период составил $67,6 млрд.

Далее следуют Австралия и Япония с $63,7 млрд и $62,3 млрд соответственно. Топ-5 экспортеров замыкает Россия, которая за пять месяцев продала в КНР товаров на $54,7 млрд.

Всего с начала года Китай закупил у других стран товаров на $1,064 трлн. Годом ранее показатель составил $1,033 трлн.

Активнее других в 2024 году поставки в КНР нарастил Южный Судан — в 3320 раз, до $158 млн.

До этого стало известно, что в прошлом месяце Китай нарастил закупки зерна и муки у России почти втрое.

Ранее сообщалось, что российский бизнес нашел способ рассчитываться с Китаем.