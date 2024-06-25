Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США вытеснили с первого места по объему поставок в Китай

Южная Корея обогнала США по экспорту в Китай

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Южная Корея по итогам первых пяти месяцев стала основным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику КНР.

В январе — мае Южная Корея направила на китайский рынок товаров на $70,9 млрд. Объем экспорта Соединенных Штатов за период составил $67,6 млрд.

Далее следуют Австралия и Япония с $63,7 млрд и $62,3 млрд соответственно. Топ-5 экспортеров замыкает Россия, которая за пять месяцев продала в КНР товаров на $54,7 млрд.

Всего с начала года Китай закупил у других стран товаров на $1,064 трлн. Годом ранее показатель составил $1,033 трлн.

Активнее других в 2024 году поставки в КНР нарастил Южный Судан — в 3320 раз, до $158 млн.

До этого стало известно, что в прошлом месяце Китай нарастил закупки зерна и муки у России почти втрое.

Ранее сообщалось, что российский бизнес нашел способ рассчитываться с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами