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России предрекли рост производства чипов

«Микрон»: производство полупроводников в России в ближайшие годы вырастет на 20%

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Depositphotos

Производство чипов в России в ближайшие несколько лет увеличится на 20%, прогнозирует генеральный директор производителя микроэлектроники «Микрон» Гульнара Хасьянова. Ее слова приводит ТАСС.

На российском рынке полупроводников за последнее время произошел ряд изменений — как по технологиям, так и по импортозамещению, отметила Хасьянова. В ближайшей перспективе его рост может составить порядка 15%.

До этого в США признали критическую зависимость от поставок передовых чипов с Тайваня. Сейчас более 90% полупроводников Штаты закупают у TSMC, которая является одним из крупнейших в мире производителей электронных микросхем.

В прошлом месяце президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий повышение пошлин на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники.

Ранее Индия отправила на экспорт первую партию полупроводников.

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