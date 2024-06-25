«Роснефть» добыла 140-миллионную тонну нефти на Уватском проекте в Тюменской области с начала эксплуатации этих месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» объяснили достигнутый результат развитием производственной инфраструктуры, вводом в эксплуатацию новых месторождений и внедрением современных, в том числе цифровых, технологий.

«РН-Уватнефтегаз» — ключевое предприятие «Роснефти» Тюменской области, разработка месторождений которого ведется с 2001 года.

На долю предприятия приходится более 80% объема добычи нефти в регионе.

Общая площадь лицензионных участков, расположенных в Тюменской области и ХМАО-Югре, составляет более 25 тыс. кв. км. Эксплуатационный фонд превышает 1,6 тыс. скважин, а протяженность трубопроводов – более 1,1 тыс. км.

Для эффективного освоения месторождений в условиях труднодоступной болотистой местности на Уватском проекте применили стратегию по созданию хабов — центров с единой инфраструктурой, к которым присоединяются менее крупные месторождения-спутники.

Сейчас на Увате работают четыре хаба: Усть-Тегусский, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский.

На проекте построили два центральных пункта сбора нефти, две нефтеперекачивающие станции, пять испытательных химико-аналитических лабораторий.

В компании пояснили, что использование единой инфраструктуры создает синергетический эффект и повышает экономическую эффективность эксплуатации месторождений.

В этом году предприятие запустило в промышленную эксплуатацию новое месторождение — Северо-Немчиновское — и приступило к созданию инфраструктуры для освоения Таврического месторождения.

Благодаря геологоразведочным работам, восполнение добычи нефти на Уватском проекте превысило 200%.

На Уватском проекте работают более 2,7 тыс. сотрудников предприятия и более 7 тыс. сотрудников подрядных организаций.