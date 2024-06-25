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Россиянам рассказали, как будет определяться индексация пенсий в 2025 году

Голикова: индексацию пенсий будут определять по росту доходов с вычетом инфляции

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Климентьев/РИА «Новости»

Размер индексации пенсий будет определяться по уровню роста оплаты труда за год с вычетом инфляции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

«По итогам года будет определен темп роста фонда оплаты труда за 2024 год. Этот темп будет являться основой для индексации [пенсий] с 1 апреля 2025 года за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года», — пояснила Голикова.

Такой механизм расчета работал в России до 2019 года. По словам Голиковой, минимальное увеличение пенсии после индексации должно составить 1,3 тыс. рублей.

На этой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он затронет почти 8 млн человек.

Ранее стало известно, когда примут закон об индексации пенсий работающим россиянам.

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