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Китай нарастил закупки зерна и муки у России почти втрое

Китай в мае увеличил импорт российской муки и зерна в 2,9 раза

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Китай в мае увеличил закупки муки и зерна у России в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы КНР.

По итогам прошлого месяца на китайский рынок поступило более 141 тыс. тонн зерна и муки из РФ. В денежном выражении поставки составили $33 млн.

Основную долю в импорте КНР занял ячмень — почти 80 тыс. тонн на $19 млн. Далее идут пшеница и меслин (28 тыс. тонн на $7 млн), овес (21 тыс. тонн на $4,8 млн).

Поставки муки за период составили 10,5 тыс. тонн на $3,4 млн, круп и муки грубого помола — 1,9 тыс. тонн на $511 тыс.

Всего за январь — май Китай импортировал 653 тыс. тонн российского зерна на $159 млн. Это в 4,6 раза превышает показатель за первые пять месяцев прошлого года.

До этого в Минсельхозе РФ заявили, что заморозки в мае практически не повлияли на объем сбора зерна.

Ранее в России спрогнозировали подорожание зерна.

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