Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов

Российские микрофинансовые организации (МФО) за май одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей. Об этом написал РБК со ссылкой на результаты статистики «Скоринг Бюро».

Эксперты связали такие показатели с активностью заемщиков, в том числе тех, чьи зарплаты резко выросли. Всего за месяц организации заключили 6,34 млн договоров. На фоне апреля выдачи в денежном выражении выросли на 9,9%, а по количеству — на 13,8%. По сравнению с маем 2023 года объем одобренных займов вырос на 41,8%, пояснили эксперты.

В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном — 4,6%.

Директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов считает, что компании стремятся «надышаться» и собрать больше клиентов в преддверии ужесточения регулирования. Он напомнил, что с 1 июля для МФО поменяют условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков — то есть участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

Ранее на «Госуслугах» решили поменять процедуру оформления микрозаймов из-за мошенников.