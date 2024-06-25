Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов

Россияне за май взяли микрозаймов на рекордные за полтора года 81,4 млрд рублей

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские микрофинансовые организации (МФО) за май одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей. Об этом написал РБК со ссылкой на результаты статистики «Скоринг Бюро».

Эксперты связали такие показатели с активностью заемщиков, в том числе тех, чьи зарплаты резко выросли. Всего за месяц организации заключили 6,34 млн договоров. На фоне апреля выдачи в денежном выражении выросли на 9,9%, а по количеству — на 13,8%. По сравнению с маем 2023 года объем одобренных займов вырос на 41,8%, пояснили эксперты.

В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном — 4,6%.

Директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов считает, что компании стремятся «надышаться» и собрать больше клиентов в преддверии ужесточения регулирования. Он напомнил, что с 1 июля для МФО поменяют условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков — то есть участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

Ранее на «Госуслугах» решили поменять процедуру оформления микрозаймов из-за мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами