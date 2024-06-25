Эксперт назвал цену доллара, выше которой россияне могут перестать его покупать

Россияне могут перестать покупать американские доллары и евро, если цена за них превысит 90 или 100 рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

По словам эксперта, практически любой курс может стать заградительным. Все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов, а также других факторов. Как правило, более высокий курс является барьером для покупки валюты. Так, если доллар стоит больше 100 рублей, а евро — свыше 90 рублей, это может стать психологической планкой отсечения.

Эксперт отметил, что нынешнее внебиржевое курсообразование дает больший разброс курсов в обменниках, чем это было раньше.

До этого правительство Российской Федерации одобрило проект о контроле операций по купле-продаже золота.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций популярность юаня как средства хранения сбережений выше, чем евро.