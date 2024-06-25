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Россияне оценили возможность покупки квартиры без кредита

«ФЛИП»: 70% россиян заявили, что квартиру можно купить только с ипотекой

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти все опрошенные россияне — 90% — мечтают о недвижимости. 70% респондентов уверены, что купить ее можно только с ипотекой, и назвали оптимальным первоначальным взносом сумму в 30% от стоимости жилья. Это следует из опроса инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП». Результаты есть у «Газеты.Ru».

54% опрошенных хотят увеличить жилплощадь или купить вторичную квартиру для сдачи в аренду. 40% не имеют собственного жилья. 6% сказали, что не нуждаются в покупке или расширении недвижимости. 

82% опрошенных признались, что платеж в размере 50-60 тыс. руб. (средний размер платежа на текущий момент) составляет существенную часть семейного бюджета, и назвали оптимальным сумму не более 30 тыс. руб. При оформлении ипотеки каждый третий респондент не имеет подушки безопасности для внесения платежа. 42% имеют запас на один-два платежа, 15% — на три-пять платежей, 5% — более пяти.

20% готовы для покупки новой квартиры продать текущую недвижимость и доплатить. 6% считают, что можно взять взаймы недостающую для покупки квартиры сумму. И лишь 4% верят, что возможно накопить. 

В качестве стоп-факторов для покупки квартиры 89% опрошенных назвали финансовые сложности и неуверенность в завтрашнем дне.

В опросе, проведенном в июне 2024 года, приняли участие 1495 россиян в возрасте от 21 до 50 лет.

Ранее экономист рассказал, что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки.

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