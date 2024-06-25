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Россияне активно скупают жилье бизнес-класса

«Метриум»: спрос россиян на жилье бизнес-класса вырос на 30% за пять лет

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Shutterstock/Oleg Opryshko

За последние пять лет новостройки бизнес-класса «старой» Москвы подорожали на 86,4%. При этом спрос россиян на квартиры и апартаменты бизнес-класса вырос на 30% по сравнению с показателями 2019 года, говорится в исследовании компаний «Метриум» и Stone (есть у «Газеты.Ru»).

«Объем предложения жилья бизнес-класса вырос на 23,5%. В то же время квартиры и апартаменты бизнес-класса стали распространены шире, чем лоты массового сегмента. Средняя площадь жилых помещений в новостройках бизнес-класса, напротив, сократилась на 19,8%. Первичное жилье бизнес-класса реализуется в 11 из 12 округов столицы, за исключением Троицкого округа», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Больше всего квартир и апартаментов этого сегмента находится на юге (4637), западе (3383) и северо-западе (2947) столицы. Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря уточнила, что интенсивное развитие округов Москвы ведет к расширению географии новостроек бизнес-класса и их выходу за привычные локации (например, в Зеленоградский округ).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее стало известно, в каких российских городах подорожали новостройки.

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