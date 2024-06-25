Экономист сообщил о подорожании моркови в России

С 15 по 22 июня 2024 года так называемый Индекс Мишек повысился на 0,1% против снижения на 0,3% неделей ранее. То есть инфляция в России немного ускорилась, и увеличение индекса произошло за счет подорожания моркови. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю из 14 товаров выросла цена лишь на морковь — на 6,9%, но снизилась цена масла подсолнечного (-5,8%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. Интересный факт, что третью неделю подряд стоимость корзины из наших 14 товаров практически не растет вопреки распространенным ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране», — отметил экономист.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В мае 2024 года Индекс Мишек вырос на 8,7% к маю 2023-го. В апреле индекс увеличился на 11,2%. То есть годовая инфляция в России начала понемногу снижаться. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу на ПМЭФ-2025 довести инфляцию в России до целевых 4%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России по состоянию на 17 июня 2024-го составила 8,46%.

Ранее в «БКС Мир инвестиций» предрекли достижение инфляции в 4% к середине 2025 года.