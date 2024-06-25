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В Москве резко подорожали новостройки

«Метриум»: средняя цена первичного жилья в Москве за год выросла на 14%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Москвы (без учета элитного сегмента) по итогам мая 2024 года составила 400,9 тыс. руб. (+2,9% к апрелю и +14,4% за год). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Значительное повышение средней цены первичного жилья обусловлено подорожанием «запрещенных» студий площадью до 28 кв. м, политикой девелоперов в преддверии июльского сворачивания льготной и IT-ипотеки, а также увеличением объема предложения в дорогих премиальных проектах», — объяснил Сырцов.

По данным «Метриум», в массовом сегменте квадратный метр новостроек обойдется в среднем в 346 тыс. руб. (+3,8% относительно апреля), в бизнес-классе — в 458,3 тыс. руб. (+0,4%), в премиум-классе — в 690,5 тыс. руб. (+4%), в Новой Москве — в 244,6 тыс. руб. (-0,4%). По словам Сырцова, снижение средней цены новостроек в Новой Москве связано с вымыванием наиболее компактных вариантов из-за активного спроса на малогабаритное жилье.

По данным «Яндекс.Недвижимость», Ростов-на-Дону стал лидером по росту цен на однокомнатные квартиры в новостройках по итогам мая — средняя цена «квадрата» увеличилась к апрелю на 5,4%, до 142 тыс. руб.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют взять льготную ипотеку до ее отмены.

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