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Одна страна ЕС блокирует выплаты Украине на €6 млрд

Боррель: одна страна из Евросоюза блокирует выплаты Украине на €6 млрд

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Shutterstock

Один из членов Европейского союза продолжает препятствовать передаче Украине €6 млрд из Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Одна страна все еще блокирует выделение Украине около 6 млрд евро из Европейского фонда мира», — отметил он, добавив, что страны-члены продолжают обсуждать этот вопрос в поисках решения.

До этого еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш средств от замороженных активов России до конца лета. По его словам, в первую очередь внимание будет сосредоточено на использовании этих средств в военную поддержку Украины.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. В этом же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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