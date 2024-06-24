В Сбере заявили о росте популярности оплаты по QR-коду

Денежный оборот по QR Системы быстрых платежей (СПБ) Банка России и QR от Сбера почти сравнялся. Об этом в интервью изданию «Ведомости. Капитал» сообщил старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг В2С» Дмитрий Малых.

Топ-менеджер Сбера отметил, что клиенты стали обращать внимание, при каких видах оплаты они получают свои бонусы и кэшбеки, а при каких выпадают из программ лояльности.

По статистике ЦБ, оборот по операциям c2b (QR-код в офлайн и платежные ссылки в онлайн) составляет около 1,2 трлн рублей в квартал, уточнил Дмитрий Малых.

«Аналогом является сервис из нашего семейства SberPay — оплата онлайн в один клик без ввода данных карты. Денежный оборот по SberPay (оплата по QR офлайн и онлайн в один клик) в первом квартале 2024 года превысил 1 трлн руб.», — рассказал старший вице-президент Сбера.

Он добавил, что цифры Сбера уже сопоставимы с СБП, и они продолжают расти.

По его словам, растет не только оборот, но и увеличивается и количество платежей.

Количество транзакций по SberPay в первом квартале этого года составило 770 млн. За аналогичный период 2023 года оборот составил 522 млрд рублей, а число проведенных транзакций — 357 млн. Таким образом, указал он, оба показателя удвоились за год.

Важным фактором роста Малых назвал подключение банков-партнеров. Сегодня к платформе SberPay подключены уже 14 банков.

«Клиент может выбирать свой банк и платить за покупки, сохраняя преимущества программ лояльности своего банка», — сказал Малых.

Он пояснил, что тарифы для торговых предприятий со стороны банков-эквайеров при оплате через СБП зафиксированы, и доходность банков-эмитентов варьируется в среднем в пределах 0,2%.

«Поэтому банки не могут одновременно поддерживать преференции по программам лояльности (начисление бонусов или кэшбэка), как при расчетах картами», — уточнил Малых.

Следующим этапом в развитии оплаты по QR-кодам, по словам Малых, станет единый QR, который стандартизирует подход для всех пользователей.

Остается решить, кто станет оператором кода и на какой платформе его создавать.

Малых напомнил о том, что на ПМЭФ представители крупных банков и маркетплейсов высказались за то, что стандарт нужен. Но при этом эксперты отметили, что важно не убить конкуренцию и стимул к инновациям.