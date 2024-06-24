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Эксперт раскрыла, смогут ли банки обеспечить льготные ставки по ипотеке

Эксперт по жилью Радченко: банки не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке

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Нина Зотина/РИА «Новости»

1 июля завершается льготная программа ипотеки под 8%. На этом фоне банки заявляют о готовности сохранить низкую ставку, если застройщики согласятся субсидировать выпадающие доходы. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Ридусу», что сомневается в успехе данного предприятия.

«Ключевая ставка в России — 16%, а рыночная ипотека — 20%. Срок ипотечного кредита — 20-30 лет. Не думаю, что найдется застройщик, который будет в состоянии в течение 20-30 лет возмещать банку выпадающий доход в размере 12%», — сказала Радченко.

Она добавила, что после отмены льготной ипотеки спрос на рынке новостроек может снизиться как минимум в три раза. При этом эксперт допустила, что кредиты на первичном рынке жилья станут доступнее, когда цены на новые квартиры значительно упадут.

Коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова до этого говорила, что спрос на новостройки в России снизится на 30-40% после 1 июля, когда в стране завершится действие госпрограммы льготной ипотеки.

В июне сообщалось, что Минфин России согласился увеличить надбавку для расчета возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки после 1 июля. Речь идет о повышении надбавки к ключевой ставке ЦБ, которая используется для расчета компенсации недополученных доходов банков по программам с господдержкой.

Ранее россиянам дали советы, как сделать ипотеку выгоднее.

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