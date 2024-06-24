«Бэнк оф Чайна» прекращает операции с российскими банками из-за санкций США

Российская дочерняя структура китайского Bank of China, известная как «Бэнк оф Чайна», временно прекращает обработку платежей в юанях от российских банков, находящихся в списке SDN США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом банк продолжит сотрудничество с другими партнерами. Эксперты оценивают, что «Бэнк оф Чайна» обрабатывал значительную часть платежного трафика, который теперь все больше перенаправляется к небанковским посредникам.

Согласно информации, опубликованной на сайте банка, его специализация заключается в переводах денежных средств в Китай через ностро-счета в подразделениях Bank of China в КНР. По словам источников, банк будет продолжать работу с неподсанкционированными кредитными организациями. Представители «Бэнк оф Чайна» не предоставили комментарий на запрос газеты.

Несколько источников, с которыми общалась газета «Ъ», считают, что это решение связано с опасениями перед вторичными санкциями. Роль «Бэнк оф Чайна» в банковском платежном трафике была значительной и традиционной.

Ранее Центробанк повысил курс доллара, евро и юаня.