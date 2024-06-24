Арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

В следующем году власти намерены расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет, включая людей, который сдают квартиры в аренду. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказали в Минфине, речь идет о гражданах, которые не являются зарегистрированными индивидуальными предпринимателями (ИП), но фактически занимаются предпринимательской деятельностью. Соответствующий законопроект находится в распоряжении редакции.

Профессиональный налоговый вычет позволяет снизить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных налогов гражданам, занимающимся частной практикой или предпринимательством. Это означает, что расходы, связанные с получением дохода, учитываются при расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Например, у водителей это могут быть расходы на бензин, у парикмахеров — на инструменты, а у плотников — на материалы. Об этом рассказала председатель комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения МРО «Деловой России» Наталья Демченко.

Предложение заключается в том, чтобы расширить право на налоговый вычет на других физических лиц, получающих доход без регистрации ИП. По мнению Минфина, это не затрагивает самозанятых, которые уплачивают налог на профессиональный доход (НПД) вместо НДФЛ. Поправки также будут касаться граждан, систематически сдающих в аренду жилье без регистрации ИП или НПД, отметил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев.

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