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Россиянам рассказали о штрафах за непостановку на учет в налоговую инспекцию

Адвокат Парамонов: россиян могут оштрафовать за непостановку на учет в налоговую

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«Газета.Ru»

Своевременная постановка на учет в налоговой инспекции после смены адреса регистрации — обязанность каждого россиянина. Ее невыполнение может привести к штрафу вплоть до 1 млн руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов.

«Налоговый закон не возлагает на граждан обязанности по самостоятельному извещению о произошедшей смене жительства и регистрации (прописке) по новому адресу проживания. Смена постоянного места жительства связана с обращением в органы миграционного учета в системе министерства внутренних дел, поэтому они обязаны сообщать о фактах регистрации физического лица по месту жительства, в течение десяти дней после дня регистрации», — отметил юрист.

Он добавил, что после получения информации налоговый орган ставит налогоплательщика на учет в течение пяти рабочих дней и извещает его об этом. Юрист уточнил, что сами граждане не лишены права обратиться в любой налоговый орган с заявлением, если после смены места жительства вышли установленные законом сроки, а уведомление о постановке в надлежащем налоговом органе не было получено. По словам Парамонова, такие ситуации не редкость, и налоговые органы могут не получать своевременно сведения о смене адреса налогоплательщика.

Юрист подчеркнул, что несоответствие фактического места проживания и информации, которая имеется в распоряжении налоговых органов, может повлечь штраф. Парамонов пояснил, что при несоответствии адресов направленная в налоговую инспекцию отчетность не считается поданной. По словам адвоката, в налоговую по месту жительства россияне должны подавать отчеты о контролируемых иностранных компаниях, зарубежных счетах и об участии в иностранных организациях. Самый большой штраф взимается за непредоставление отчета о контролируемых иностранных компаниях, он составляет 1 млн руб., заключил эксперт.

До этого юрист назвал суммы штрафов за ненаправление налоговой отчета о зарубежном счете.

Ранее россиянам назвали суммы штрафов за неподачу 3-НДФЛ.

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