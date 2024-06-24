Стало известно, в каких российских городах подорожали новостройки

Ростов-на-Дону стал лидером по росту цен на первичные однокомнатные квартиры в мае 2024 года — средняя цена квадратного метра выросла к апрелю на 5,4%, до 142 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс.Недвижимость».

Следом в рейтинге идут Нижний Новгород с ростом на 4,6% (до 198 тыс. руб.) и Воронеж (на 2,7%, до 118 тыс. руб.). Четвертую и пятую позицию в топе заняли Пермь и Уфа с ростом на 1,8%. К концу мая средняя цена «квадрата» там составила 127 тыс. руб. и 132 тыс. руб. соответственно.

Кроме этого, рост медианной стоимости квадратного метра «однушек» произошел в Казани (на 1,6%, до 238 тыс. руб.), Краснодаре (на 1,4%, до 184 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (на 0,6%, до 241 тыс. руб.) и Екатеринбурге (на 0,3%, до 150 тыс. руб.).

По сравнению с апрелем средняя цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах на первичном рынке больше всего выросла в Нижнем Новгороде — на 5,1%, до 168 тыс. руб.

«Двушки» подорожали также в Омске (на 3,6%, до 132 тыс. руб. за кв. м), Воронеже (на 1,9%, до 121 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (на 1,9%, до 256 тыс. руб.), Перми (на 1,6%, до 127 тыс. руб.) и Казани (на 1%, до 194 тыс. руб.). В Краснодаре и Екатеринбурге стоимость двухкомнатных квартир в новостройках выросла на 0,6% и 0,2% — до 162 тыс. руб. и 141 тыс. руб. соответственно.

Трехкомнатные квартиры в мае больше всего подорожали в новостройках Нижнего Новгорода — на 5,1%, до 168 тыс. руб.

Рост стоимости «квадрата» трехкомнатных лотов также произошел в Омске (на 3,6%, до 132 тыс. руб.), Воронеже (на 1,9%, до 121 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (на 1,7%, до 256 тыс. руб.) и Перми (на 1,6%, до 127 тыс. руб.). Повысились цены в Казани (на 1%, до 194 тыс. руб.), Краснодаре (на 0,6%, до 162 тыс. руб.) и Екатеринбурге (на 0,2%, до 141 тыс. руб.).

Студии больше всего подорожали в Воронеже — медианная стоимость квадратного метра выросла на 6,8%, до 121 тыс. руб.

Также рост отмечается в Казани (на 2,2%, до 261 тыс. руб.), Краснодаре (на 2,1%, до 209 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (на 1,4%, до 160 тыс. руб.) и Новосибирске (на 0,1%, до 160 тыс. руб.).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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