Россиянам пообещали подорожание аренды жилья в июле

Цены на аренду жилья в России повысятся на 5% в июле по сравнению с июнем 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, в первую очередь рост ставок на съем квартир произойдет в мегаполисах.

«В целом арендные ставки у нас очень сильно будут отличаться от 2023 года ввиду того, что ключевая ставка осталась без изменений на уровне 16%, но ряд банков уже сейчас повысили ставку на рыночную ипотеку, и, соответственно, ипотека по факту становится вообще недоступной практически большому кругу клиентов. Когда в России действует заградительная ставка по ипотеке, спрос на аренду становится значительно высокий», — отметил брокер.

По его словам, в первую очередь растет спрос на студии и однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в меньшей степени на «трешки». Брокер уточнил, что многие россияне начинают задумываться об аренде летом, и это правильная стратегия для того, чтобы сэкономить на ставке съема жилья и забронировать за собой квартиру. Ракута сказал, что с сентября начинается активный период аренды: многие студенты приступают к учебе, люди возвращаются из отпусков.

По данным «Авито Недвижимости», по итогам двух недель июня 2024 года средние цены на аренду жилья в России с мая не изменились и составили 30 тыс. руб. «Однушки», студии, «двушки» и «трешки» сдаются по прежним ставкам — по 25 тыс. руб., 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. Но снять четырехкомнатную квартиру стало дороже на 6,67% — за 160 тыс. руб. в среднем.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще сдавать жилье в аренду.