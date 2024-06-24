Стало известно, сколько россиян планируют взять льготную ипотеку до ее отмены

Большинство опрошенных россиян — 53% — решили отложить покупку квартиры на неопределенный срок. 20% успели оформить льготную ипотеку, 15% попытаются сделать это до ее отмены с 1 июля 2024 года. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

12% опрошенных уже получили отказы от банков в июне. По мнению аналитиков, причина в том, что кредитные организации исчерпали выделенные им лимиты от государства на субсидирование ипотеки.

На вопрос, считают ли опрошенные, что отмена льготной ипотеки стабилизирует цены на недвижимость в России, 21% ответили утвердительно. Однако 79% респондентов уверены, что после сворачивания госпрограммы цены на недвижимость продолжат расти и купить ее станет намного сложнее.

«В ближайшие две недели банки начнут сокращать количество одобренных ипотечных заявок, чтобы успеть выдать уже согласованные кредиты до первого июля. Поэтому сейчас кредитные организации будут еще более тщательно проверять заемщиков и их долговую нагрузку, а также выдвигать новые требования. Например, некоторые банки уже увеличивают размер необходимого первоначального взноса в два раза», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, ажиотаж вполне оправдан — потребители готовятся к возможному снижению доступности льготных ипотечных программ. Чтобы успеть получить одобрение банка, нужно заранее снизить риски отказа, уточнил эксперт: увеличить первоначальный взнос или пересмотреть недвижимость и выбрать более бюджетный лот, а также привлечь платежеспособного созаемщика.

Баджурак допустил, что после окончания действия льготной ипотеки на новостройки рост жилищного кредитования в стране замедлится, затем спрос перераспределится: в приоритете окажется более дешевая вторичная недвижимость, а также объекты индивидуального жилищного строительства. Эксперт не исключил, что новые условия на рынке повлияют на снижение цен на первичку, которые сейчас подогреваются, в том числе за счет льготного кредитования.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди 3 тыс. россиян.

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