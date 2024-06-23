Экономист рассказала о налоговых льготах для пенсионеров

В РФ пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья и другие меры поддержки. Об этом сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот», — сказала она.

Цацура упомянула налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, при приобретении земельного участка, льготу по оплате транспортного налога и других.

До этого экономист рассказала, кто в России получает «пенсию мечты». По словам доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на 1 января 2024 года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля. Выплаты бывшим федеральным чиновникам выше — в среднем 34 292,7 рубля.

21 июня стало известно, что правительство РФ поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции.