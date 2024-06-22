Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай рекордно закупился российским углем

РИА: Китай купил у России бурый уголь на рекордных за два года $53 млн

close
100%
Depositphotos

Китай в мае приобрел у России бурый уголь на $53 млн. Это рекордная сумма с сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы КНР.

Поставки российского кокса на китайский рынок по итогам прошлого месяца подскочили в 2,7 раза, до максимальных с февраля $763 тыс. Между тем импорт каменного угля в мае снизился на 2%, до $948 млн.

Всего за месяц Китай приобрел российского угля более чем на $1 млрд.

На днях сообщалось, что Россия и Китай нашли новое направление для сотрудничества. Стороны рассматривают возможность совместного развития в сфере лекарственного растениеводства.

До этого вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России.

Ранее в КНР пообещали ответить на санкции Японии против местных компаний за работу с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами