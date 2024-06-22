Китай рекордно закупился российским углем

Китай в мае приобрел у России бурый уголь на $53 млн. Это рекордная сумма с сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы КНР.

Поставки российского кокса на китайский рынок по итогам прошлого месяца подскочили в 2,7 раза, до максимальных с февраля $763 тыс. Между тем импорт каменного угля в мае снизился на 2%, до $948 млн.

Всего за месяц Китай приобрел российского угля более чем на $1 млрд.

На днях сообщалось, что Россия и Китай нашли новое направление для сотрудничества. Стороны рассматривают возможность совместного развития в сфере лекарственного растениеводства.

До этого вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России.

Ранее в КНР пообещали ответить на санкции Японии против местных компаний за работу с РФ.