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Центробанк России повысил курс доллара, евро и юаня

Центробанк России повысил курс доллара до 87,96 рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 22-24 июня 2024 года на уровне 87,9595 рубля, что превышает предыдущий показатель на 2 рубля 54 копейки. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный курс европейской валюты повышен на 2 рубля 81 копейку, до 94,2606 рубля.

В то же время официальный курс китайской валюты установлен на показателе 12,0455 рубля. Таким образом курс юаня вырос на 53 копейки. Отмечается, что на валютных торгах Московской биржи, по данным на 17:49 мск, курс юаня снижался до 11,91 рубля (-0,32%).

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что курс доллара может приблизиться к стоимости в 100 рублей к концу 2024 года, потому что тенденции к укреплению рубля пока нет. При этом эксперт отметил, что российский бюджет выиграет от подорожания американской валюты

Ранее рублю предрекли скорый обвал к доллару.

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