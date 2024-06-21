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Альфа-Банк провел сессию на форуме недвижимости в Сочи

На форуме недвижимости в Сочи обсудили актуальные вопросы рынка недвижимости

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк провел собственную сессию «Бизнес-гонка. Как новые финансовые решения помогают быть впереди конкурентов» на форуме недвижимости «Движение» в Сочи, сообщает пресс-служба банка.

В рамках сессии эксперты отрасли обсудили актуальные вопросы рынка недвижимости, например, варианты привлечения новых покупателей недвижимости, выгоды закрытых паевых инвестиционных фондов и другие темы. Модерировал сессию квартет И.

Также на форуме Альфа-Банк представил стенд, на котором можно было ознакомиться с продуктами и программами банка.

Форум недвижимости «Движение» проходит ежегодно. В рамках форума девелоперы, риелторы, производители стройматериалов и представители банков обсуждают актуальные вопросы отрасли. В этом году Альфа-Банк стал партнером форума.

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