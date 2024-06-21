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Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях

Мосбиржа до 28 июня исполнит обязательства по долларам и евро в рублях

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Согласно сообщению, Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату американских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации этой валюты в рубли. Конвертация долларов и евро в российскую валюту и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня по курсу Центрального банка РФ, установленному на 13 июня по итогам биржевых торгов 11 июня.

Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро. Кроме того, не ведутся торги инструментами, привязанными к этим валютам — например, гонконгским долларом.

До этого сообщалось, что Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под блокирующие санкции США. Это означает, что американским компаниям запрещены любые операции с ними.

Ранее россиянам посоветовали не спешить покупать доллары после санкций против Мосбиржи.

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