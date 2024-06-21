Сбер ведет переговоры с другими банками об объединении клиентских данных

Сбербанк проводит переговоры с рядом банков об объединении клиентских данных. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев в интервью Frank Media.

«Сейчас мы все будем двигаться к модели, в которой по целому ряду направлений и продуктов будет такой вот open banking (API) между банками», — отметил он.

По его словам, банки сейчас соглашаются на такой шаг добровольно. Он добавил, что, по его мнению, «коллаборации нужны всегда».

Также Царев заявил, что теперь банки конкурируют на уровне клиентского опыта.

До этого сообщалось, что участники годового общего собрания акционеров Сбера утвердили выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 752 млрд рублей, что составляет 33,3 рублей на одну акцию.

Кроме того, в Сбере назвали искусственный интеллект главной технологией настоящего и будущего. Как отметил начальник управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, научный консультант AIRI Семен Буденный, сегодня снижается порог входа для пользователей, которые не являются специалистами в области искусственного интеллекта.

Ранее в Сбере оценили эффект от внедрения в свой бизнес нейросети GigaChat.