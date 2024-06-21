Рублю предрекли скорый обвал к доллару

Рубль может подешеветь до 93–94 за доллар в первой половине июля, после окончания налогового периода. Такой прогноз агентству «Прайм» дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

При этом аналитик отметил, что сейчас в рублевых парах наблюдается позитивный тренд, который может сохраниться до конца следующего месяца. Более того, Шнейдерман не исключает, что в ближайшее время российская валюта может укрепиться до 80 за доллар и 86 за евро.

В пятницу, 21 июня, курс доллара находится в диапазоне 87,2–89,5 рубля, евро 93,4–95,7 рубля.

До этого кабмин смягчил требования к продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Порог снизился до 60% с прежних 80%. Решение было принято в связи со стабилизацией курса нацвалюты.

Ранее курс индийской рупии к доллару обвалился до рекордно низкого уровня.