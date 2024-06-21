Китай пообещал ответить на санкции Японии против местных компаний

Китайские власти раскритиковали санкции Японии в отношении ряда местных компаний за работу с Россией и пообещали принять ответные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Линь Цзяня.

«Японская сторона не приняла во внимание серьезную позицию КНР и упорно злоупотребляет противозаконными санкциями в отношении некоторых государств. <...> Мы будем твердо отстаивать свои законные права», — сказал спикер.

Пекин развивает равноправное и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, отметил Линь Цзянь. Внешнее вмешательство здесь недопустимо, подчеркнул представитель китайского МИД.

До этого Япония ввела новые санкции в отношении России, а также 11 иностранных компаний из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана за якобы помощь РФ в обходе ранее введенных ограничений.

Ранее Германия выступила против жестких мер при обсуждении нового пакета антироссийских санкций.