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Китай пообещал ответить на санкции Японии против местных компаний

МИД КНР: Пекин примет меры в ответ на санкции Токио против китайских компаний

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Thomas Peter/Reuters

Китайские власти раскритиковали санкции Японии в отношении ряда местных компаний за работу с Россией и пообещали принять ответные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Линь Цзяня.

«Японская сторона не приняла во внимание серьезную позицию КНР и упорно злоупотребляет противозаконными санкциями в отношении некоторых государств. <...> Мы будем твердо отстаивать свои законные права», — сказал спикер.

Пекин развивает равноправное и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, отметил Линь Цзянь. Внешнее вмешательство здесь недопустимо, подчеркнул представитель китайского МИД.

До этого Япония ввела новые санкции в отношении России, а также 11 иностранных компаний из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана за якобы помощь РФ в обходе ранее введенных ограничений.

Ранее Германия выступила против жестких мер при обсуждении нового пакета антироссийских санкций.

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