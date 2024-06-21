Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина обновила двухлетний рекорд по закупкам электроэнергии

РИА: Украина в мае нарастила импорт электроэнергии до максимума с начала СВО

close
100%
Depositphotos

Украина по итогам мая приобрела у других стран электроэнергии на $35,1 млн, что является максимумом с начала СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.

Объем импорта за месяц вырос в 1,7 раза. Для сравнения: в апреле страна приобрела электроэнергии на $20,5 млн. В годовом выражении импорт подскочил более чем в шесть раз. Так, по итогам мая 2023 года значение составило всего $5,5 млн.

Ключевым поставщиком электроэнергии на Украину в мае была Венгрия, которая заработала на поставках $10,5 млн. Второе место заняла Румыния с $9,2 млн. Тройку замыкает Словакия с поставками на $7,1 млн.

По итогам первых пяти месяцев Украина импортировала электроэнергии на $109,9 млн, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил заняться развитием солнечной энергетики в стране.

Ранее стало известно о планах Индии рекордно увеличить выработку электроэнергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами