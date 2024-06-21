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Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара к концу 2024 года

Экономист Остапкович: курс доллара может вырасти до 100 рублей к концу года

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Shutterstock

Курс доллара может приблизиться к стоимости в 100 рублей к концу 2024 года, потому что тенденции к укреплению рубля пока нет. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

При этом, по словам эксперта, российский бюджет выиграет от значительного подорожания американской валюты, потому что в этом случае в него будет поступать больше рублей при конвертировании валюты, которая будет получена за торговлю с другими странами.

«Мне кажется, общая тенденция будет к ослаблению рубля до конца года и что доллар пойдет ближе к 100. Потому что сильный рубль — это удар по бюджету и экспортерам», — указал Остапкович.

Накануне главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил, что в отсутствие мер по сдерживанию укрепления рубля и сохранении проблем с оплатой импорта российская валюта может подорожать до 71–81 рубля за доллар. При этом если регуляторы введут меры по сдерживанию курса рубля или Россия полностью восстановит платежи с дружественными странами, курс российской валюты может вернуться к 90 рублей за доллар, считает он.

Ранее были названы основные причины привязанности россиян к доллару и евро.

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