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Россиянам объяснили, в чем опасность досрочного погашения кредита

Эксперт Роскачества Вяльшина: досрочная выплата кредита может навредить заемщику

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Досрочное погашение кредита в некоторых случаях может навредить. Для банков выгоднее клиенты, которые выплачивают кредит строго по графику, поэтому досрочные платежи могут испортить кредитную историю, из-за чего в следующий раз банк откажет в кредите, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Для банка лучший клиент – это тот, который приносит прибыль, выплачивая кредит по графику. При досрочной выплате прибыль теряется, что в будущем может иметь негативные последствия, отметила специалист.

«Финальное решение всегда остается за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита», — подчеркнула она.

При этом она добавила, что сегодня в России высокий уровень закредитованности населения, на фоне чего многие допускают просрочки платежей. На этом фоне банк скорее сделает выбор в пользу клиента с досрочными погашениями, чем того, кто не платит вовремя, отметила Вяльшина.

В целом последствий можно избежать, если клиент будет внимательно читать договор и уведомлять банк заранее о досрочном погашении кредита, считает эксперт. Также она посоветовала регулярно проверять, не отразились ли такие платежи на кредитной истории.

Напомним, экономисты советуют россиянам отказаться от кредитов на крупные покупки из-за современных рисков и ситуации в финансовом секторе. Они подчеркивают, что выплачивать их с учетом инфляции, процентной ставки будет сложно.

Ранее россиянам объяснили, как навсегда избавиться от кредитов.

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