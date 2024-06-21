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Новые американские санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбера

Греф: новые санкции США не влияют на стратегию зарубежного присутствия Сбера

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Пресс-служба Сбера

Санкции, введенные недавно американскими властями, не оказывают нового влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбера. Об этом сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время годового общего собрания акционеров.

Он отметил, что банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными странами, фокус при этом будет на расчеты в нацвалютах и обслуживание взаимной торговли.

Греф объяснил, что на филиалы, которые являются подразделениями Сбербанка, и ранее распространялись западные ограничения.

«Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия», — подчеркнул он.

По его словам, Сбер при этом изучает возможности для сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, кибербезопасности, распознавания речи и развития искусственного интеллекта.

Вечером 12 июня минфин США расширил санкции против России в стремлении ослабить военно-промышленный комплекс страны. В «черный список» были внесены около 300 компаний, в том числе зарубежный офисы российских банков, фирмы, связанные с IT и авиацией, а также Мосбиржа, ООО «Газпром Инвест», страховая компания «СОГАЗ» и т.д. Кроме того, под ограничения попали десятки физических лиц в странах Азии, Европы, Африки и на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили о подготовке Россией ответа на новые санкции США.

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