Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура потребовала у оператора компенсировать украденные мошенником деньги

Прокуратура требует от «Мегафона» похищенные мошенниками деньги

close
100%
Shutterstock

Прокуратура требует от оператора сотовой связи «Мегафон» похищенные мошенниками у клиента деньги — впервые в российской судебной практике. Об этом сообщает газета »Ведомости».

Дело в том, что, по данным следствия, оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги пострадавшего абонента.

«Подобный способ защиты прав пострадавших ранее не использовался в правоприменительной практике. Таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми при бездействии сотовых операторов», — заявили в прокуратуре Ленобласти.

Таким образом, претензии к «Мегафону» связаны с нарушением п. 10 ст. 46 федерального закона от 7 июля 2003 г. (ФЗ-126) «О связи», и прокуратура в данном деле требует не только заплатить штраф, но и компенсировать украденные средства и моральный ущерб.

До этого в Петербурге пенсионерка обменяла 2 млн рублей на билеты банка приколов.

Ранее россиянин обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами