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В России сократилось количество выдаваемых банками кредиток

«Ведомости»: количество выдаваемых кредиток сокращается второй месяц подряд

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выдаваемых банками новых кредитных карт сокращается второй месяц подряд. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

В публикации подчеркивается, что в марте россияне открыли 2,32 млн кредиток. В апреле их число сократилось на 0,86% до 2,3%, а в мае — еще на 0,43% до 2,29 млн.

Общий объем лимитов по картам сократился с апреля (242 млрд рублей) на 2,93% в мае до 234,9 млрд рублей, подчеркивает издание.

В декабре 2023 года стало известно, что банки России в ноябре шестой месяц подряд выдавали кредитные карты с лимитом более 100 тыс. руб., при этом последние два месяца осени лимит снижался.

В ноябре средний лимит по кредиткам составил 103,8 тыс. руб. Это на сто рублей меньше показателя за октябрь. Показатель начал снижаться с октября, но вместе с тем сумма все еще превышает прошлогоднюю на 16%.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно взять кредит в 2024 году.

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