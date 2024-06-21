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Стало известно, во сколько обойдется россиянам отдых в санаториях в 2024 году

Средняя цена ночи в российских санаториях за год выросла на 300 рублей

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lazureviy.ru

Средняя стоимость забронированной ночи в российских санаториях на лето 2024 года составила 8 400 рублей — на 4% или 300 руб. выше, чем в 2023-м. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Островок.

Средний чек бронирований в таких объектах размещения этим летом достиг 38 тыс. руб. за четыре ночи. В 2023 году показатель составлял 42, 4 тыс. руб. за пять ночей.

«Вообще 4% — это не такой большой рост, в других категориях положительная динамика заметнее, вероятнее всего это инфляционное увеличение.

Что касается сокращения продолжительности пребывания, можно предположить, что так туристы стремятся снизить бюджет поездки», — объяснила руководитель пресс-службы Островка Анита Гусич.

По данным «Авиасейлс», в июне россияне забронировали 21% авиабилетов в Сочи, этот город оказался самым востребованным направлением для отдыха этим летом. Больше всего перелетов на курорт спланировали москвичи, в том числе с детьми — на них пришлось 33% всех приобретенных в Сочи билетов. Жители столицы планируют провести на курорте девять дней.

Ранее сообщалось, что россияне активно бронируют отели за рубежом на июль.

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