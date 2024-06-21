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Россияне поддержали повышенный налог для богатых

Webbankir: 77% россиян поддержали введение повышенного налога для богатых

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РИА «Новости»

Абсолютное большинство опрошенных россиян – 76,6% – поддерживают внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, когда ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) зависит от размера дохода. 23,4% выступают против этой меры, мотивируя свою позицию тем, что «богатые и так платят больше, так как их доходы выше». Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir. Результаты есть у «Газеты.Ru».

При этом мнения, с какой суммы нужно брать повышенный налог, существенно разнятся. 23% респондентов считают, что повышенная ставка должна взиматься с доходов свыше 200 тыс. руб. Именно такое предложение содержится в законопроекте Минфина России, внесенном в Государственную думу. 29,8% настроены еще более решительно. По их мнению, прогрессивная шкала должна начинаться со 150 тыс. руб. – ранее с подобной рекомендацией выступили сами депутаты. В свою очередь 28,7% полагают, что даже те, чей доход превышает 200 тыс. руб., «совсем не богатые люди», а значит, не должны подпадать под повышенный НДФЛ. Оставшиеся 18,5% высказались «против повышения любых налогов в принципе».

При ответе на открытый вопрос «Назовите сумму месячного дохода, с которой имеет смысл вводить повышенный налог» диапазон оценок колебался от 60 тыс. до 10 млн руб. Среднее медианное значение по результатам народного опроса при этом составило 335 тыс. руб. в месяц.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди 1500 россиян.

Российские власти в конце мая 2024 года подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист оценил новую шкалу НДФЛ.

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