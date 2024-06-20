Акционерам Сбера покажут фильм о проектах банка

На годовом общем собрании акционеров Сбера 21 июня покажут документальный фильм о людях, которые меняют мир вместе с банком. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В фильме в формате мини-новелл представлены личные истории людей, чьи судьбы тесно переплетены с проектами Сбера.

Банк расскажет о том, какие мечты россиян он смог осуществить в прошлом году, а также, как и почему стал неотъемлемой частью жизни жителей страны.

В компании отметили, что создание новых производств, защита сбережений клиентов, телемедицина, искусственный интеллект, биометрическая оплата покупок — эти и другие решения двигают Россию вперед, обеспечивают новый уровень комфорта и безопасности, дают импульсы для развития и формируют точки роста для людей, бизнеса и государства.

Сценарий к фильму был написан в том числе с использованием нейросетевой модели Сбера GigaChat.

Фильм можно будет посмотреть 21 июня в 10:00 по московскому времени на сайте Сбера и СберТВ, на странице банка в соцсети «ВКонтакте», телеканале «Россия 24» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Также картина будет транслироваться в лектории павильона Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ.

На общем собрании акционеры Сбера утвердят годовой отчет, изберут новый состав наблюдательного совета и аудиторскую организацию, а также распределят прибыль и утвердят выплату дивидендов.

В Сбере напомнили, что по итогам 2023 года банк заработал 1,5 трлн рублей чистой прибыли, и наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить рекордную выплату дивидендов в размере 752,1 млрд рублей. Половина этих средств поступит в бюджет РФ.