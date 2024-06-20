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В Сбере оценили эффект от внедрения в свой бизнес нейросети GigaChat

Ведяхин: Сбер в 2024 году впервые получит ощутимый эффект от внедрения GigaChat

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Пресс-служба Сбера

Бизнес Сбера в 2024 году впервые получит достаточно ощутимый экономический эффект от внедрения собственной нейросети GigaChat. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту».

«Мы думаем, что в этом году получим впервые достаточно ощутимый эффект от внедрения нашей нейросети. Мы говорим сейчас про бизнес «Сбера», и он составит примерно 10 млрд рублей», — сказал Ведяхин.

По его словам, это хорошая цифра, которая показывает, как GigaChat реально помогает решать вопросы клиентам компании.

В апреле руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказывал, что возможности GigaChat используют уже более 4000 бизнес-клиентов Сбера. Он отметил, что любая компания на рынке может пользоваться бесплатным доступом к моделям Сбера с определенным лимитом на количество сгенерированных токенов.

Ранее в Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине «GigaChat-студента».

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