Нехватка кадров в российских компаниях достигла исторического максимума

В январе-марте 2024 года в компаниях, ведущих деятельность в России, резко выросла нехватка сотрудников, достигнув исторического максимума. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий», составленном Центробанком.

«Обеспеченность кадрами в I квартале 2024 г. снизилась до минимума за всю историю наблюдений. Планы компаний по найму на II квартал 2024 г. — на максимуме», — пишут аналитики.

Как рассказывала «Газете.Ru» лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова, в настоящее время дефицит кадров наблюдается во всех сферах, особенно в производстве и IT.

Она отметила, что молодежь не очень сильно интересуется вакансиями инженеров и производственников, однако в последние время промышленники стараются активно популяризировать эти профессии. Кроме того, новых людей в большом количестве набирают в компании, занимающиеся импортозамещением.

Ранее сообщалось, что в России разработали методику расчета кадровых потребностей экономики.