Стала известна цель новых санкций ЕС против российского СПГ

Новые санкции Европейского союза против российского сжиженного природного газа (СПГ) не коснутся его поставок в ЕС, однако ограничат реэкспорт этого энергосырья из Европы в Азию. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir.

«Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок», — сказано в сообщении.

По информации издания, «меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов». Эти суда доставляют СПГ в европейские порты, включая Зебрюгге в Бельгии или Монтуар-де-Бретань во Франции. Далее этот газ доставляется обычными танкерами для СПГ на азиатский рынок, в том числе в Китай, отмечает Le Soir.

20 июня стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

До этого EUobserver сообщил, что государства Евросоюза планируют согласовать очередной пакет санкций против РФ к началу саммита организации 27 июня.

Ранее Путин заявил, что все санкции, введенные странами Запада против РФ, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.