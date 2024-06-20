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Госдума поддержала законопроект о новых подакцизных товарах

Госдума приняла в первом чтении приняла проект о новых подакцизных товарах

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Depositphotos

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, фармацевтическая субстанция спирта этилового и спиртосодержащие лекарственные препараты также признаются подакцизными товарами. Речь идет о препаратах, которые не внесены в соответствующий перечень, утверждаемый правительством РФ. Кроме того, устанавливается обложение акцизом природного газа, приобретенного для производства аммиака.

Законопроект внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы страны, в том числе вводит новые акцизы.

20 июня Госдума также приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.

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