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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые за полгода

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи в четверг опустился ниже отметки в 3000 пунктов. Индикатор торгуется ниже этого уровня впервые с 15 декабря 2023 года.

Дневной минимум составил 2996,44 пункта. По состоянию на 15:02 по московскому времени индекс находился на отметке 3035,21 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В лидерах падения ценные бумаги компаний «Магнит» (-3,33%), «Газпром» (-2,46%), НЛМК (-2,04%), «Самолет» (-2,02%), «Новатэк» (-1,87%).

Активнее других росли бумаги МКБ (+4,08%), «Сургутнефтегаза» (+2,18%), «Татнефти» (+1,92%), «Мосэнерго» (+1,71%) и «ФосАгро» (+1,66%).

Помимо сильной волатильности на валютном рынке, давление на акции российских компаний сохраняется из-за жесткой монетарной политики ЦБ и ее возможного дальнейшего ужесточения, пояснил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Месяц назад индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года поднимался выше 3500 пунктов.

Ранее россиянам посоветовали не спешить покупать доллары после санкций против Мосбиржи.

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