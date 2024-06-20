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Маск оценил вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ

Маск: вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ составляет до 20%

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Вероятность глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта составляет не более 20%, считает Илон Маск. Слова американского миллиардера приводит портал Deadline.

«Нужно смотреть на светлую сторону. Я думаю, что наиболее вероятным результатом будет изобилие, когда товары и услуги будут доступны каждому, а работа будет необязательной», — отметил Маск.

В последнее время США стремятся еще сильнее ограничить развитие ИИ в Китае. Накануне South China Morning Post писала, что в Белом доме хотят убедить правительства Нидерландов и Японии оказать давление на полупроводниковую промышленность КНР. До этого Соединенные Штаты запретили Intel и Qualcomm продавать чипы китайской Huawei.

Ранее Индия вышла на мировой рынок чипов.

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